Прорывная терапия рака останавливает рост опухоли, не причиняя вреда здоровым клеткам

Исследователи из Института Фрэнсиса Крика и компании Vividion Therapeutics выявили химические соединения, которые мешают гену RAS активировать путь, отвечающий за рост клеток. Новый подход уже проходит первые клинические испытания на людях. Если его эффективность и безопасность подтвердятся, он сможет лечить множество онкологических заболеваний, сводя к минимуму вред для организма.

Ген RAS контролирует процессы роста и деления клеток, однако при мутации он становится постоянно активным и непрерывно подает сигнал клеткам расти. Такие мутации встречаются примерно у 20% пациентов с раком. RAS располагается на клеточной мембране и запускает цепочку реакций, управляющих ростом. Попытки полностью отключить RAS или зависимые от него ферменты оказались трудными, поскольку эти же механизмы необходимы для нормальной работы организма. Один из таких ферментов – PI3K – также участвует в регуляции уровня сахара в крови. Поэтому его полное блокирование может вызвать серьезные побочные эффекты, например гипергликемию.

В исследовании, опубликованном в журнале Science, команда ученых объединила химический скрининг с биологическим анализом и нашла соединения, которые блокируют взаимодействие RAS и PI3K, не нарушая нормальную активность клеток.

Специалисты из Vividion Therapeutics выделили малые молекулы, которые прочно связываются с поверхностью PI3K в месте, где обычно взаимодействует RAS. Эксперименты показали, что эти соединения эффективно препятствуют контакту RAS с PI3K, но при этом не мешают другим функциям фермента, включая участие в инсулиновом обмене. Далее исследователи протестировали одно из соединений на мышах с раком легких, вызванным мутацией RAS. Лечение остановило рост опухолей, не вызвав повышения уровня сахара в крови. Когда препарат применяли в комбинации с другими средствами, воздействующими на тот же сигнальный путь, эффект был значительно сильнее и продолжительнее, чем при использовании каждого препарата по отдельности.

Ученые также проверили соединение на мышах с опухолями, вызванными мутацией другого гена – HER2, часто активного при раке молочной железы. Рост опухоли снова прекратился, хотя этот эффект был независим от RAS. Это дает основания полагать, что новый препарат может быть эффективен против широкого спектра опухолей.

На данный момент средство проходит первые клинические испытания на людях, чтобы оценить его безопасность, возможные побочные эффекты и терапевтический потенциал – как отдельно, так и в сочетании с другими препаратами, воздействующими на пути, связанные с RAS.