В "Ихилов" корью заразился еще один врач, оба заболевших помещены в карантин

Министерство здравоохранения сообщает, что корь была диагностирована у второго врача в больнице "Ихилов" после того, как ранее корью от маленькой пациентки заразилась прошедшая вакцинацию женщина-врач.

Речь идет о редком инциденте, который в эти дни расследуется администрацией больницы и министерством здравоохранения. У третьего члена медперсонала, в отношении которого ранее были подозрения на заболевания, анализы показали отрицательный результат: кори у него нет.

Минздрав подчеркивает, что оба заболевших врача были вакцинированы от кори, поэтому у них заболевание протекает в легкой форме. Оба врача находятся в изоляции до окончания заразного периода болезни, их состояние хорошее.

Проверка подтвердила, что других заболевших среди медицинского персонала нет. Минздрав и больница "Ихилов" проводят широкое эпидемиологическое расследование, инцидент находится под постоянным контролем.

Минздрав напоминает: корь это крайне заразное заболевание, риск заражения которым можно сильно сократить с помощью безопасной и эффективной вакцинации.

По обновленным рекомендациям министерства здравоохранения, рекомендуется прививать всех детей в возрасте одного года и в возрасте шести лет (в рамках стандартной программы вакцинации). В районах, где наблюдается вспышка заболеваемости, рекомендуется перенести вторую дозу вакцины на возраст полутора лет.

Для младенцев в возрасте от шести до одиннадцати месяцев в районах, где наблюдается вспышка заболеваемости корью, делают дополнительную прививку.

В настоящее время вспышка кори зарегистрирована в Иерусалиме, Бейт-Шемеше, Бней-Браке, Харише, Модиин-Илите, Ноф а-Галиле, Кирьят-Гате, Ашдоде, Цфате, Нетивоте, а также в местном совете Мате Биньямин.

В вышеназванных районах жители могут обратиться в "Типат Халав", больничные кассы и специальные пункты вакцинации от кори, открытые без необходимости в предварительной записи.

Непривитым лицам и родителям младенцев, получивших только одну дозу вакцины в возрасте 6-11 месяцев, рекомендуют избегать массовых мероприятий в местах повышенной заболеваемости из-за высокого риска заражения.