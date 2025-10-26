Восьмая смерть от кори: скончался мальчик в возрасте двух с половиной лет

Министерство здравоохранения сообщило о восьмом случае смерти ребенка от осложнений кори: скончался малыш в возрасте двух с половиной лет, который не был вакцинирован от кори. Все восемь умерших от кори детей с начала нынешней вспышки заболевания были здоровыми детьми без хронических болезней, но все они не были привиты от кори.

В тяжелом состоянии госпитализирован шестилетний мальчик на юге Израиля: он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Мальчик также не получил необходимых прививок от кори.

Минздрав напоминает: корь это крайне заразное заболевание, заражение которым можно предотвратить с помощью безопасной и эффективной вакцинации.

По обновленным рекомендациям министерства здравоохранения, рекомендуется прививать всех детей в возрасте одного года и в возрасте шести лет (в рамках стандартной программы вакцинации). В районах, где наблюдается вспышка заболеваемости, рекомендуется перенести вторую дозу вакцины на возраст полутора лет.

Для младенцев в возрасте от шести до одиннадцати месяцев в районах, где наблюдается вспышка заболеваемости корью, делают дополнительную прививку.

В настоящее время вспышка кори зарегистрирована в Иерусалиме, Бейт-Шемеше, Бней-Браке, Харише, Модиин-Илите, Ноф а-Галиле, Кирьят-Гате, Ашдоде, Цфате, Нетивоте, а также в местном совете Мате Биньямин.

В вышеназванных районах жители могут обратиться в "Типат Халав", больничные кассы и специальные пункты вакцинации от кори, открытые без необходимости в предварительной записи.

Непривитым лицам и родителям младенцев, получивших только одну дозу вакцины в возрасте 6-11 месяцев, рекомендуют избегать массовых мероприятий в местах повышенной заболеваемости из-за высокого риска заражения.