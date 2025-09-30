В куриных яйцах "Омега 3" обнаружено повышенное содержание антибиотика

Компания Lasser в координации с министерством здравоохранения объявила об отзыве из продажи партии яиц "Омега 3" в связи нарушением при производстве.

В ходе внутренней проверки выяснилось, что куры-несушки получили корм, предназначенный для откорма бройлеров и запрещенный для несушек. В корме обнаружен высокий уровень препарата мадурамицин, что может представлять риск для здоровья потребителей.

Из продажи отзываются куриные яйца "Омега 2", упаковки по 12 штук, размеры M и L. Номер партии (маркировка на скорлупе) №7200. Последняя дата реализации – 08.10.25, 11.10.25 или 12.10.25.

Потребителям, уже купившим продукт, настоятельно рекомендуют не употреблять данные яйца в пищу и обратиться в телефонный центр поддержки компании. На остальные продукты Lasser отзыв из продажи не распространяется. Если на яйце нет указанной маркировки и даты, продукт можно употреблять.

Для вопросов и разъяснений можно звонить по телефону 1700555991 или писать на [email protected].