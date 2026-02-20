Врачи спасли прожившего двое суток без легких пациента

Система искусственной поддержки дыхания позволила пациенту прожить 48 часов полностью без собственных легких. Это дало врачам возможность провести жизненно важную двойную трансплантацию и продемонстрировало, насколько важно более раннее вмешательство при тяжелых формах ОРДС.

В исследовании, опубликованном в журнале Med издательства Cell Press, специалисты подробно описали, как удалили пациенту тяжело инфицированные легкие и подключили его к специально разработанной системе "искусственных легких", которая поддерживала кровообращение и насыщение крови кислородом до появления подходящих донорских органов. По мнению команды, такая методика может служить временным решением для пациентов, которые иначе не дождались бы трансплантации.

Пациентом был 33-летний мужчина с диагнозом острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) – тяжелое состояние, при котором выраженное воспаление и инфекция разрушают легочную ткань. Заболевание началось с гриппа, но быстро осложнилось бактериальной пневмонией. По мере ухудшения функции легких начали страдать и другие органы – сердце и почки. Врачи пришли к выводу, что его единственным шансом на выживание является пересадка обоих легких.

Спасти собственные легкие пациента было невозможно, а инфекция продолжала распространяться. При этом его состояние оставалось слишком нестабильным для немедленной операции. Организму требовалось время, чтобы восстановиться и подготовиться к трансплантации новых органов. Чтобы выиграть необходимое время, ученые разработал систему, способную временно заменить основные функции легких. Аппарат обеспечивал насыщение крови кислородом, удалял углекислый газ и поддерживал кровоток, позволяя сердцу продолжать эффективно работать даже при полном отсутствии легочной ткани.

После удаления сильно поврежденных органов состояние пациента стало постепенно улучшаться. Давление стабилизировалось, другие органы начали восстанавливать свою работу, а инфекционный процесс удалось взять под контроль. Спустя двое суток появились подходящие донорские легкие, и врачи выполнили трансплантацию обоих органов. Более чем через два года после операции мужчина вернулся к привычной жизни, при этом функция пересаженных легких остается хорошей.

Анализ извлеченных легких показал, что их восстановление было невозможно. Подробное молекулярное исследование выявило выраженное рубцевание тканей и серьезные иммунные повреждения. Эти данные подтвердили, что разрушение зашло слишком далеко, и естественное заживление уже не представлялось возможным. Это стало первым случаем, когда ученым удалось на биологическом уровне получить молекулярные подтверждения того, что для части пациентов единственным шансом на выживание является пересадка обоих легких – без такой операции они не смогут выжить.