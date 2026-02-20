x
20 февраля 2026
|
последняя новость: 11:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
20 февраля 2026
|
20 февраля 2026
|
последняя новость: 11:25
20 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Результаты матчей плэй-офф Лиги конференций

Футбол
время публикации: 20 февраля 2026 г., 10:46 | последнее обновление: 20 февраля 2026 г., 10:46
Результаты матчей плэй-офф Лиги конференций
AP Photo/Maria Karadjias

Состоялись первые матчи первого раунда плэй-офф Лиги конференций.

Дрита (Косово) - Целье (Словения) 2:3

После первого тайма словекцы вели в счете 2:0.

Хозяева отыгрались.

Победный гол на четвертой минуе компенсированного времени забил Матей Поплатник.

Ягеллония (Бялосток, Польша) - Фиорентина (Флоренция, Италия) 0:3

Манор Соломон не может выступать за "Фиорентину" в этом сезоне в еврокубках, так как выступал в еврокубках за "Вильярреал".

мония (Никосия, Кипр) - Риека (Хорватия) 0:1

Шкендия (Северная Македония) - Самсунспор (Турция) 0:1

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 февраля 2026

Результативная передача израильского полузащитника. Результаты матчей Лиги Европы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 февраля 2026

Сюрпризы Лиги конференций. Результаты матчей
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 февраля 2026

Агрессивные гости. Результаты матчей Лиги Европы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 февраля 2026

Скандал в Серии А. Тренер "Комо" задержал игрока "Милана". Удалили Аллегри