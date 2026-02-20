Результаты матчей плэй-офф Лиги конференций

Состоялись первые матчи первого раунда плэй-офф Лиги конференций.

Дрита (Косово) - Целье (Словения) 2:3

После первого тайма словекцы вели в счете 2:0.

Хозяева отыгрались.

Победный гол на четвертой минуе компенсированного времени забил Матей Поплатник.

Ягеллония (Бялосток, Польша) - Фиорентина (Флоренция, Италия) 0:3

Манор Соломон не может выступать за "Фиорентину" в этом сезоне в еврокубках, так как выступал в еврокубках за "Вильярреал".

мония (Никосия, Кипр) - Риека (Хорватия) 0:1

Шкендия (Северная Македония) - Самсунспор (Турция) 0:1