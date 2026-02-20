Результаты матчей плэй-офф Лиги конференций
время публикации: 20 февраля 2026 г., 10:46 | последнее обновление: 20 февраля 2026 г., 10:46
Состоялись первые матчи первого раунда плэй-офф Лиги конференций.
Дрита (Косово) - Целье (Словения) 2:3
После первого тайма словекцы вели в счете 2:0.
Хозяева отыгрались.
Победный гол на четвертой минуе компенсированного времени забил Матей Поплатник.
Ягеллония (Бялосток, Польша) - Фиорентина (Флоренция, Италия) 0:3
Манор Соломон не может выступать за "Фиорентину" в этом сезоне в еврокубках, так как выступал в еврокубках за "Вильярреал".
мония (Никосия, Кипр) - Риека (Хорватия) 0:1
Шкендия (Северная Македония) - Самсунспор (Турция) 0:1
