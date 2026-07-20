Опубликованы рекомендации медиков перед постом Девятого ава

Пост Девятого ава начнется в среду, 22 июля, с заходом солнца и завершится вечером в четверг. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" переведет бригады, машины скорой помощи, реанимобили, мотоциклы и другие экстренные службы на усиленный режим, в том числе в районе Стены Плача и Старого города Иерусалима.

Медики рекомендуют перед началом поста пить больше воды, сократить употребление кофеина, сладких напитков и соленой пищи. Во время предшествующей посту трапезы желательно сочетать сложные углеводы, белки и овощи.

Людям с хроническими заболеваниями, пожилым, беременным женщинам и тем, кто постоянно принимает лекарства, следует заранее проконсультироваться с врачом и не прекращать лечение без его указания. При слабости, головокружении, помутнении зрения, тошноте или рвоте необходимо вызвать МАДА по номеру 101.

Выходить из поста рекомендуется постепенно: сначала выпить теплый напиток и съесть немного легкой пищи, а примерно через час перейти к обычной трапезе.