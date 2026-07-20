В США более 1600 человек заразились паразитом из-за салата айсберг

Американские центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) расследуют вспышку циклоспороза, связанную с измельченным салатом айсберг. Заболевание выявлено у 1644 человек в пяти штатах, 94 пациента были госпитализированы. Смертельных случаев не зарегистрировано.

Заболевшие сообщали, что ели в ресторанах Taco Bell в Индиане, Кентукки, Мичигане, Огайо и Западной Вирджинии. Анализ данных показал, что 90% опрошенных пациентов употребляли салат айсберг. Расследование FDA вывело специалистов на одного поставщика – Taylor Farms de Mexico, поставлявшего салат из центральной части Мексики. Компания отозвала эту продукцию с американского рынка, а Taco Bell прекратила ее использование.

Отзыв распространяется также на ряд упаковок салата и нарезанного айсберга марки Marketside, продававшихся в Walmart, а также на продукцию, поставлявшуюся ресторанам и другим предприятиям общественного питания во многих штатах. При этом FDA уточнило, что лабораторный результат, первоначально сочтенный положительным на наличие паразита, после повторной проверки признан ложноположительным. Связь салата со вспышкой установлена на основании эпидемиологических данных и отслеживания цепочки поставок. Исследование образцов продолжается.

Циклоспороз вызывается микроскопическим паразитом Cyclospora cayetanensis, попадающим в организм с загрязненными пищей или водой. Обычно заболевание проявляется примерно через неделю и вызывает водянистую диарею, боли и вздутие живота, тошноту, потерю аппетита, снижение веса и утомляемость. Без лечения симптомы могут продолжаться несколько недель, исчезать и затем возвращаться. Особенно тяжело инфекция может протекать у детей, пожилых людей и пациентов с ослабленной иммунной системой.

CDC рекомендует тщательно промывать овощи под проточной водой, удалять поврежденные участки и внешние листья, хранить нарезанные овощи в холодильнике и не допускать их соприкосновения с сырым мясом. При этом обычное мытье уменьшает загрязнение, но не гарантирует удаления Cyclospora: паразит устойчив к стандартным дезинфицирующим средствам. Овощи с маркировкой "вымыты и готовы к употреблению" FDA разрешает использовать без дополнительного мытья, однако CDC в обновленных рекомендациях советует промывать даже такую продукцию.

Вспышка не связана с продукцией, продаваемой в Израиле. Однако рекомендации FDA и CDC стоит учитывать.