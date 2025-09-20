В отделении для недоношенных в больнице РАМБАМ из-за бактериальной инфекции скончался младенец

Отделение для недоношенных детей в больнице РАМБАМ в Хайфе закрыто в связи с четырьмя случаями заражения бактериальной инфекцией.

Один из заразившихся младенцев скончался, состояние троих – стабильное.

Персонал отделения недоношенных и группа по профилактике инфекций работают над выявлением источника вспышки и предотвращением дальнейших заражений. В больнице подчеркивают, что инцидент ограничен только отделением недоношенных и не представляет риска для других отделений.