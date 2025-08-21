Исследователи обнаружили странную связь между марафонским бегом и раком кишечника

Даже у самых выносливых и внешне здоровых людей может существовать особый риск для здоровья: ученые выявили возможную связь между марафонским бегом и развитием колоректального рака.

Онкологи из Института рака Inova Schar обследовали кишечник относительно молодых спортсменов, участвовавших в забегах на большие дистанции. Результаты оказались неожиданными – у них выявили заметно более высокий уровень аденом, полипов, которые могут со временем перерождаться в опухоли, чем у людей того же возраста из общей популяции.

Несмотря на то, что исследование пока носит предварительный характер и требует дальнейшего подтверждения, оно указывает на возможную связь между интенсивной длительной физической нагрузкой и риском рака кишечника.

Руководитель исследования Тимоти Кэннон решил заняться этой темой после того, как столкнулся с тремя пациентами с колоректальным раком – все они были ультрамарафонцами, и самому старшему едва исполнилось 40 лет. В 2022 году он с коллегами начал собирать для эксперимента группу спортсменов-добровольцев. Участниками стали 100 человек в возрасте 35-50 лет, пробежавшие как минимум два ультрамарафона или пять марафонов и не имевшие наследственной предрасположенности к раку. Всем добровольцам провели колоноскопию.

Особое внимание исследователи уделили прогрессирующим аденомам – крупным или необычным полипам, которые чаще других становятся злокачественными. Для сравнения: примерно у 1,2% людей 40 лет с обычным риском можно найти такие образования, тогда как среди изученных бегунов они были обнаружены у 15%. В целом полипы в кишечнике были обнаружены почти у половины участников.

Результаты представили на ежегодной конференции Американского общества клинической онкологии.

Известно, что у бегунов нередко возникают желудочно-кишечные расстройства, включая "диарею бегуна", связанные с временным снижением кровоснабжения кишечника. Регулярные эпизоды такого состояния могут вызывать хроническое воспаление тканей, что, в свою очередь, повышает риск опухолевых процессов.

Исследователи считают, что будущие работы должны подтвердить или опровергнуть полученные данные и выявить конкретные факторы риска. В то же время они подчеркивают: результаты не должны пугать и заставлять людей отказываться от занятий бегом или другими кардионагрузок. Польза регулярной физической активности, включая доказанное снижение риска развития по крайней мере восьми видов рака, по-прежнему значительно превышает возможные риски.