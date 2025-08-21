Молекула, обнаруженная в гуаве, может помочь в борьбе с раком печени

Многие современные лекарства имеют природное происхождение. В своей работе доцент кафедры химии и биохимии Университета Делавэра Уильям Чейн вместе с коллегами использовал полный синтез натуральных соединений, чтобы воссоздать молекулы из гуавы. Эти вещества известны своей активностью против рака печени – одной из ведущих причин смертности от онкологических заболеваний во всем мире. Результаты были опубликованы в престижном журнале Angewandte Chemie.

Главное достижение исследователей в том, что предложенный метод прост, недорог и позволяет производить большие количества природных молекул. Это открывает новые перспективы для создания более доступных и эффективных препаратов. Задача крайне актуальна: за последние годы количество случаев рака печени и желчных протоков резко выросло, а прогнозы неутешительны – у одного из 125 человек в мире на протяжении жизни диагностируют гепатоцеллюлярную карциному. В США только в 2025 году ожидается более 42 тысяч новых случаев, при этом более 30 тысяч пациентов умрут. Сейчас пятилетняя выживаемость при запущенном раке печени остается ниже 15%, а лечение обходится системе здравоохранения в миллиарды долларов.

Команда Чейна уже сотрудничает с Национальным институтом рака, чтобы проверить эффективность молекул гуавы не только против рака печени, но и других онкологических заболеваний.