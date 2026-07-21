Эпидуральная анестезия во время родов не увеличивает риск для ребенка. Новое исследование

Исследование с участием почти полумиллиона рожениц показало, что эпидуральная анестезия во время родов не повышает риск серьезных осложнений у новорожденных и не влияет на их здоровье в дальнейшем. Полученные данные могут развеять распространенные опасения будущих родителей по поводу безопасности этого метода обезболивания.

Ученые проанализировали данные о 495695 родах, произошедших в Шотландии с 2007 по 2019 год. В исследование вошли женщины с одноплодной беременностью, родившие естественным путем или с помощью экстренного кесарева сечения на сроке от 24 до 42 недель беременности. При анализе учитывались возраст матери, наличие диабета или преэклампсии, курение, срок беременности и другие факторы, которые могли повлиять на исход родов.

Около 23% женщин во время родов получали эпидуральную анестезию. Исследователи не обнаружили связи между ее применением и повышенным риском тяжелых неврологических нарушений у младенцев, сепсиса, серьезных проблем с дыханием, низкой оценки по шкале Апгар, смерти в течение первых 28 дней жизни или развития детского церебрального паралича в будущем. Все эти осложнения встречались одинаково редко независимо от того, использовалась эпидуральная анестезия или нет.

Авторы отмечают, что эпидуральная анестезия считается одним из самых эффективных способов обезболивания во время родов и может снижать риск некоторых осложнений у матери. При этом многие женщины опасаются, что процедура может навредить ребенку. Новые результаты дают веские основания считать этот метод безопасным для новорожденных.

Исследование носило наблюдательный характер, поэтому не позволяет окончательно доказать причинно-следственную связь. Кроме того, оно проводилось только в Шотландии, где большинство населения имеет европейское происхождение, поэтому выводы могут не полностью распространяться на другие страны и группы населения. Тем не менее большой объем данных и длительное наблюдение за детьми делают полученные результаты достаточно надежными, считают авторы работы.