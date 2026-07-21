Ученые открыли белок, который защищает мозг от повреждения болезнью Альцгеймера

Исследователи обнаружили белок, который может защищать мозг от повреждений, связанных с болезнью Альцгеймера и другими формами деменции. Речь идет о белке SORLA, который, как показали эксперименты на мышах, способен замедлять образование токсичных скоплений тау-белка – одного из ключевых факторов развития заболевания.

В норме тау-белок помогает поддерживать структуру нервных клеток и обеспечивает их правильную работу. Однако при болезни Альцгеймера он начинает слипаться в патологические клубки, нарушающие связи между нейронами и постепенно приводящие к их гибели. Именно эти изменения связывают с ухудшением памяти и когнитивных функций.

Чтобы выяснить роль SORLA, ученые вывели мышей с повышенным уровнем этого белка и скрестили их с животными, у которых развивается заболевание, напоминающее болезнь Альцгеймера. Оказалось, что дополнительное количество SORLA значительно снижало образование тау-клубков, уменьшало атрофию мозга и помогало сохранить здоровые связи между нервными клетками. Кроме того, белок препятствовал химическим изменениям тау, которые делают его токсичным, и мешал распространению патологических скоплений по мозгу.

Исследователи также изучили противоположную ситуацию – животных, полностью лишенных SORLA. У таких мышей заболевание протекало значительно тяжелее: повреждение мозга усиливалось, а накопление патологического тау происходило быстрее. Это подтвердило, что SORLA играет важную защитную роль.

Дополнительный анализ показал, что SORLA влияет не только на сами нейроны, но и на клетки глии, которые поддерживают работу нервной системы и участвуют в воспалительных процессах. При высоком уровне SORLA активность генов, связанных с развитием болезни, снижалась. Кроме того, ученые обнаружили рецептор семейства Plexin-B, активность которого возрастает при отсутствии SORLA. Уже существуют препараты, воздействующие на такие рецепторы, поэтому в будущем их могут проверить как потенциальное средство для лечения деменции.

Следующим этапом исследования станет изучение того, как SORLA работает в человеческих нервных клетках. Для этого ученые планируют использовать модели, в которых человеческие нейроны и клетки глии будут пересажены в мозг лабораторных мышей. Это поможет лучше понять механизм защиты и оценить, можно ли усилить действие SORLA с помощью лекарств. Если результаты подтвердятся, белок может стать перспективной мишенью для разработки новых методов лечения болезни Альцгеймера и других заболеваний, связанных с накоплением тау-белка.