Эпидемия контагиозного моллюска в Израиле: тысячи детей заражают друг друга

В разгар купального сезона в Израиле наблюдается резкий рост заболеваемости контагиозным моллюском – это вирусное заболевание кожи, которое чаще всего встречается у детей в возрасте от двух до шести лет и проявляется небольшими кожными узелками. Как сообщает новостная служба 12 канала ИТВ, распространению инфекции способствуют бассейны, совместное купание и тесный контакт между детьми.

Заражение происходит при непосредственном контакте с больным ребенком или через общие предметы, например полотенца. При этом от момента инфицирования до появления высыпаний могут пройти несколько месяцев. Высыпания сопровождаются зудом, дети расчесывают их, что приводит к вторичным бактериальным инфекциям. Чаще всего высыпания появляются на участках тела, закрытых одеждой, – в подмышечных впадинах, на талии и конечностях, а иногда также на шее и лице.

По словам заведующего дерматовенерологической клиникой и руководителя службы детской дерматологии медицинского центра "Вольфсон" доктора Ицхака Конфино, контагиозный моллюск – одно из самых распространенных кожных заболеваний у детей дошкольного возраста.

По его оценке, ежедневно в клинику обращаются минимум шесть детей с этим диагнозом, но проблема в том, что своевременно за медицинской помощью обращаются далеко не все. "Сейчас по стране ходят сотни и даже тысячи детей с вирусными бородавками различной степени тяжести – от единичных элементов до десятков высыпаний по всему телу", – отмечает доктор Конфино.

Доктор Конфино подчеркивает, что вирус не передается воздушно-капельным путем, а распространяется только при непосредственном контакте: "Если двое братьев или сестер купаются вместе в одной ванне и у одного есть контагиозный моллюск, вероятность заражения второго очень высока. Распространению способствуют и бассейны, поэтому летом и в конце сезона мы наблюдаем увеличение числа детей с такими высыпаниями".

В большинстве случаев можно дождаться, пока заболевание пройдет самостоятельно. Однако при большом количестве высыпаний, сильном зуде, вторичных инфекциях или риске заражения других членов семьи стоит рассмотреть возможность лечения. К сожалению, не существует лекарств, устраняющих сам вирус, однако существуют методы, удаляющие высыпания и сокращающие дальнейшее распространение инфекции.