Факторы риска развития деменции различаются в разных странах мира

Масштабное международное исследованиес участием более 214 тысяч пожилых людей показало, что распространенность факторов риска деменции существенно отличается в разных странах. Речь идет о факторах, на которые потенциально можно повлиять, – например, уровне образования, высоком кровяном давлении, курении и избыточном весе. По мнению ученых, результаты исследования свидетельствуют о том, что единой стратегии профилактики деменции для всех стран быть не может. Результаты работы были представлены на Международной конференции Ассоциации Альцгеймера 2026 года в Лондоне и опубликованы в журнале The Lancet Healthy Longevity.

До сих пор значительная часть научных данных о профилактике деменции основывалась на исследованиях, проведенных в странах с высоким уровнем дохода, прежде всего в США и Западной Европе. Авторы новой работы решили выяснить, насколько выявленные ранее закономерности характерны для других регионов мира, включая страны с низким и средним уровнем дохода.

Исследование выявило значительные различия. Например, низкий уровень образования был зафиксирован у 85,6% пожилых участников исследования в Китае и только у 12% – в США. В то же время высокий индекс массы тела наблюдался у 44,9% американских участников и лишь у 13,3% жителей Индии. Однако ученые обнаружили и общие закономерности. В разных странах определенные факторы риска часто сочетались друг с другом схожим образом. В частности, сердечно-сосудистые риски, такие как повышенный уровень холестерина и высокое кровяное давление, нередко встречались одновременно. Аналогичная тенденция наблюдалась в отношении курения и употребления алкоголя.

По словам ведущего автора исследования Эммы Николс, именно сходство таких комбинаций факторов риска в разных странах стало одним из наиболее неожиданных результатов работы. Это открытие может иметь важное значение для разработки программ профилактики деменции: несмотря на различия между странами, некоторые группы рисков остаются относительно устойчивыми в разных социальных и экономических условиях.

В рамках исследования специалисты проекта Gateway to Global Aging Data объединили данные долгосрочных исследований старения, проводившихся с 2009 по 2023 год в 14 странах и регионах. Среди них – США, Англия, Ирландия, Северная Ирландия, несколько регионов Европы, Южная Корея, Мексика, Китай, Малайзия, Бразилия и Индия.

Ученые изучили 12 контролируемых факторов риска деменции, ранее выделенных комиссией журнала The Lancet. В их число вошли потеря слуха, депрессия, недостаток физической активности, социальная изоляция и другие факторы. Исследователи сравнили их распространенность в разных странах, изучили зависимость от возраста, пола и уровня образования, а также выяснили, насколько часто несколько факторов риска одновременно встречаются у одного человека.

Авторы работы считают, что полученные результаты могут помочь властям и организациям здравоохранения разрабатывать программы профилактики деменции с учетом особенностей населения конкретных стран. При этом меры могут быть направлены не только на отдельные заболевания, но и сразу на несколько взаимосвязанных факторов риска. Например, программы профилактики и лечения диабета могут одновременно включать меры по борьбе с высоким уровнем холестерина и гипертонией. Исследователи также подчеркивают, что вероятность развития деменции не является полностью предопределенной. На многие факторы риска можно повлиять в течение жизни, хотя важную роль играют и более широкие социальные условия.