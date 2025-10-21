Между интеллектом детей и продолжительностью жизни есть генетическая связь

Группа исследователей из Эдинбургского университета обнаружила заметную генетическую связь между когнитивными способностями в детстве и продолжительностью жизни. Это стало первым молекулярно-генетическим подтверждением того, что интеллект, измеренный в юном возрасте, и долголетие имеют общие генетические основы.

Работа, опубликованная сегодня в рецензируемом журнале Genomic Psychiatry, представляет собой важный шаг к пониманию того, почему дети с более высокими показателями интеллекта, как правило, живут дольше. Это открытие помогает прояснить одну из ключевых загадок когнитивной эпидемиологии: несмотря на то что многочисленные исследования показывали связь между высоким уровнем интеллекта в детстве и более долгой жизнью, биологические причины этого явления до сих пор оставались неясными.

Команда исследователей проанализировала данные крупномасштабного геномного исследования когнитивных функций у 12 441 человека, а также сведения о продолжительности жизни родителей 389 166 участников. Эти масштабные массивы данных позволили впервые установить генетическую корреляцию между интеллектом, измеренным в детстве, и продолжительностью жизни, исключив возможные искажения, которые могут возникать при оценке когнитивных способностей во взрослом возрасте.

Ученые выявили, что генетическая связь между детскими когнитивными функциями и продолжительностью жизни родителей составляет 0,35, что указывает на выраженное совпадение генетических факторов. Уровень наследуемости, рассчитанный на основе однонуклеотидных полиморфизмов (SNP), составил 27,3 % для когнитивных способностей в детстве и 28,9 % для продолжительности жизни родителей, что подтверждает наличие сильной генетической основы у обоих признаков.

Особая ценность этого открытия заключается в том, что оно исключает влияние обратной причинности. При изучении взрослых показатели когнитивных функций могут снижаться из-за проблем со здоровьем, что затрудняет интерпретацию связи с долголетием. Оценив интеллект именно в детском возрасте, ученые смогли выявить чисто генетическую взаимосвязь между ранними умственными способностями и продолжительностью жизни.

Ранее проведенные эпидемиологические исследования стабильно показывали наличие связи между когнитивными способностями в детстве и риском преждевременной смерти. Согласно систематическому обзору 16 работ с участием более миллиона человек, каждое стандартное отклонение в результатах тестов на интеллект в детском возрасте было связано со снижением вероятности смерти на 24% в течение периода наблюдения от 17 до 69 лет.

Эта закономерность наблюдалась в разных странах – включая Великобританию, Данию, Израиль и Швецию – и не могла быть полностью объяснена социально-экономическими условиями детства или уровнем образования во взрослом возрасте. Современные генетические исследования теперь подтверждают эти эпидемиологические данные на молекулярном уровне, указывая на то, что общие биологические механизмы могут лежать в основе связи между интеллектом и продолжительностью жизни.