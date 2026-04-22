x
22 апреля 2026
|
последняя новость: 12:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
22 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

Великобритания запретила продажу сигарет родившимся после 2008 года

Законы
Великобритания
время публикации: 22 апреля 2026 г., 10:56 | последнее обновление: 22 апреля 2026 г., 10:58
Nati Shohat/Flash90

Британский парламент принял закон, запрещающий продажу сигарет, табачных изделий и электронных сигарет всем, кто родился в 2009 году и позднее.

Закон распространяется на людей, которым на текущий момент не исполнилось 18 лет, и призван не допустить, чтобы они приобрели привычку к курению на протяжении всей жизни.

Фактически, закон предусматривает автоматическое ежегодное повышение возраста, с которого на территории королевства будет разрешена покупка сигарет и табачных изделий.

Законодательство вводит новые требования к лицензированию и регистрации розничных продавцов, ужесточает правила маркировки продукции, регулирование рекламы и стимулирования сбыта, а также устанавливает дополнительные ограничения на курение и использование электронных сигарет в общественных местах.

Пионером введения полного поэтапного запрета на курение является Новая Зеландия, в которой такой закон был принят в 2022 году. В 2025 году за ней последовали Мальдивские острова.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
