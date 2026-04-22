Великобритания запретила продажу сигарет родившимся после 2008 года

Британский парламент принял закон, запрещающий продажу сигарет, табачных изделий и электронных сигарет всем, кто родился в 2009 году и позднее.

Закон распространяется на людей, которым на текущий момент не исполнилось 18 лет, и призван не допустить, чтобы они приобрели привычку к курению на протяжении всей жизни.

Фактически, закон предусматривает автоматическое ежегодное повышение возраста, с которого на территории королевства будет разрешена покупка сигарет и табачных изделий.

Законодательство вводит новые требования к лицензированию и регистрации розничных продавцов, ужесточает правила маркировки продукции, регулирование рекламы и стимулирования сбыта, а также устанавливает дополнительные ограничения на курение и использование электронных сигарет в общественных местах.

Пионером введения полного поэтапного запрета на курение является Новая Зеландия, в которой такой закон был принят в 2022 году. В 2025 году за ней последовали Мальдивские острова.

