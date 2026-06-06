Чемпионат мира по футболу. Обзор группы J

Группа J - группа, в которой играют действующие чемпионы мира - аргентинцы.

Явным фаворитом cчитается сборная Аргентины. явным аутсайдером - сборная Иордании.

Сборная Аргентины - безоговорочный и явный фаворит. В выходе в плэй-офф сомнений практически нет.

Напомним, с 1962 года титул чемпиона мира защитить не удавалось никому.

Команда Лионеля Скалони сыгранная мощная и хорошо управляемая. Большую роль по-прежнему играет Лионель Месси, который получил травму незадолго до чемпионата.

Несмотря на кадровые потери (травмы Хуана Фойта и еще нескольких ведущих игроков) , особых трудностей в группе у "альбиселесте" не предвидится.

Считается. что спор за вторую путевку в плэй-офф будут вести сборные Австрии и Алжира.

Австрийцы сыграют на чемпионате мира впервые с 1998 года.

Ральф Рангник делает ставку на очень агрессивный прессинг быстрые переходы в атаку.

У "Дас Тим" хорошая атакующая линия: Марко Арнаутович, Марсель Забитцер и Конрад Лаймер.

Давид Алаба много пропустил из-за травмы. Пока не ясно, в какой он форме. А он - ключевой фактор в успешной обороне.

Агрессивный плотный прессинг - энергозатратная схема, что может стать проблемой ближе к концу матча.

Сборная Алжира пятый раз едет на чемпионат мира, и впервые с 2014 года, когда "лисы пустыни" вышли в плэй-офф.

Владимир Петкович исповедует прагматичный, осторожный футбол. В отборочном турнире алжирцы проиграли однажды - сборной Гвинеи (на тот момент они уже вышли в финальную часть чемпионата мира).

Скорее всего, стиль игры - плотная оборона и скоростные контратаки. Игроки нападения техничны, на флангах скоростные полузащитники. Что особенно неудобно для сборной Австрии, алжирцы умеют выходить из-под прессинга и хорошо используют свободные зоны.

Серьезная потеря - полузащитник "Милана" Исмаэль Беннасер.

Сборная Иордании - дебютант и загадка.

В конце прошлого года тяжелую травму получил нападающий Язан Аль-Наймат и это серьезно ослабило атакующий потенциал команды.

Среди соперников сборной Иордании были сборные Саудовской Аравии и Южной Кореи (то есть очень серьезный уровень сопротивления).

"Рыцари" играют не в примитивный футбол и они не будут просто мальчиками для битья. Но объективно они уступают соперникам в опыте и классе.