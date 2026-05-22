Здоровье

Потребление винограда связано с изменениями в экспрессии генов и улучшением состояния кожи

Исследования
время публикации: 22 мая 2026 г., 09:02 | последнее обновление: 22 мая 2026 г., 08:58
AP Photo/Andrew Selsky

Клинические испытания ранее показали, что употребление винограда может повысить устойчивость кожи к ультрафиолету примерно у 30-50% людей. Однако новое исследование, опубликованное в журнале ACS Nutrition Science, указывает на то, что влияние винограда на кожу может быть гораздо более масштабным и затрагивать практически всех людей. В эксперименте добровольцы в течение двух недель ежедневно съедали количество винограда, сопоставимое с тремя порциями свежих ягод. До и после этого ученые анализировали активность генов в коже, в том числе после воздействия небольших доз УФ-излучения.

Исследование показало, что у каждого человека изначально была своя уникальная картина экспрессии генов кожи. Эти показатели менялись как под воздействием ультрафиолета, так и после употребления винограда, однако реакция организма у всех оставалась индивидуальной. При сочетании УФ-облучения и винограда ученые зафиксировали дополнительные изменения в работе генов. Несмотря на различия между участниками, у всех испытуемых после употребления винограда наблюдались изменения в активности генов. Анализ данных показал, что виноград, вероятно, способствует усилению процессов кератинизации и ороговения кожи – механизмов, которые помогают формировать защитный барьер от внешних воздействий.

Эту гипотезу подтвердили дополнительные тесты: после воздействия ультрафиолета у участников снизился уровень малонового диальдегида – маркера окислительного стресса, связанного с повреждением клеток кожи.

