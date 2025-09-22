x
22 сентября 2025
последняя новость: 09:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
22 сентября 2025
22 сентября 2025
последняя новость: 09:54
22 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Здоровье

Третья смерть от кори: в Иерусалиме скончался непривитый ребенок

Иерусалим
Минздрав
Вакцины
время публикации: 22 сентября 2025 г., 09:51
Третья смерть от кори: в Иерусалиме скончался непривитый ребенок
Flash90. Фото: М.Шай

Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что в минувшие выходные в Иерусалиме от кори скончался ребенок в возрасте 1 год и 4 месяца, не прошедший вакцинацию.

Это третий случай смерти от кори в Израиле с начала эпидемии.

На текущий момент в больницах страны госпитализированы 24 больных корью, почти все – дети младше 6 лет, не прошедшие вакцинацию. В том числе 8 детей находятся в отделениях интенсивной терапии.

Очаги эпидемии зафиксированы в Иерусалиме, Бейт-Шемеше, Бней-Браке, Харише, Модиин-Илите и Ноф а-Галиле, в районах с высокой долей ультраортодоксального населения.

