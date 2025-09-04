Корь в Израиле: 967 подтвержденных случаев, трое малышей в реанимации

Заболеваемость корью продолжает расти: по данным министерства здравоохранения, по состоянию на четверг, 4 сентября, с начала вспышки зарегистрированы 967 случаев кори.

В больницах страны госпитализированы 29 пациентов с серьезными осложнениями болезни, трое из них – все дети младше трех лет – находятся в отделениях интенсивной терапии. Годовалый малыш подключен к аппарату ЭКМО из-за отказа легких.

Поскольку далеко не все случаи кори протекают тяжело, и не все проходят официальную диагностику, в министерстве здравоохранения предполагают, что реальное количество случаев составляет от 2250 до 3950.

Корь – это очень заразное вирусное заболевание, проявляющееся в виде высокой температуры, общего плохого самочувствия, насморка и сыпи, которое передается воздушно-капельным путем и может приводить к серьезным осложнениям и летальному исходу. В 90% случаев при контакте невакцинированного человека с больным происходит заражение.

При появлении симптомов и до медицинского обследования важно избегать пребывания в общественных местах, таких как торговые центры, общественный транспорт и т.д. При необходимости посещения поликлиники или отделения неотложной помощи важно согласовать приезд и сообщить персоналу при прибытии в медицинское учреждение.

В минздраве подчеркивают, что те, кто контактировал с больными корью, должны пройти обследование и вакцинацию в соответствии с инструкцией. Беременным женщинам, не получившим две дозы вакцины, людям с иммунодефицитом по той или иной причине, а также младенцам, которые, возможно, находились рядом с больным корью, необходимо обратиться к лечащему врачу для рассмотрения возможности пассивной иммунизации против кори.

Минздрав рекомендует всем израильтянам проверить свой статус вакцинации в соответствии с действующей в Израиле схемой. Вы должны были получить две порции вакцины от кори с возраста одного года с интервалом между ними в один месяц.