Новый метод позволяет прогнозировать приступы астмы за пять лет вперед

Ученые из Бригемской и женской больницы Массачусетского госпиталя общего профиля совместно с Каролинским институтом предложили новый способ предсказания обострений астмы. Итоги работы опубликованы в журнале Nature Communications.

В рамках исследования были изучены данные более чем 2500 пациентов с астмой из трех крупных когорт, собранные за многие годы на основе электронных медицинских карт. С помощью метода метаболомики исследователи проанализировали состав малых молекул в крови и выявили тесную связь между контролем заболевания и балансом двух групп метаболитов – сфинголипидов и стероидов.

Выяснилось, что именно их соотношение позволяет оценить риск обострений астмы в течение последующих пяти лет. В ряде случаев разработанная модель почти на год отличала время наступления первого обострения у пациентов с высоким и низким риском. При этом отдельные показатели метаболитов были менее информативны, чем их соотношение, которое оказалось наиболее надежным прогностическим маркером.

Авторы считают, что полученные результаты открывают новые возможности для персонализированного подхода к лечению астмы. Анализ, основанный на этом биохимическом балансе, потенциально может быть внедрен в обычные лаборатории и помочь врачам выявлять пациентов, у которых при внешней стабильности заболевания сохраняются скрытые метаболические нарушения.

В то же время исследователи отмечают, что перед внедрением метода в клиническую практику необходимы дополнительные подтверждения. Речь идет о проведении прямых клинических испытаний и оценке экономической целесообразности такого теста.