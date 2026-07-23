Сборная Израиля завоевала четыре медали на Международной олимпиаде по биологии

19 июля в Вильнюсе завершилась 37-я Международная олимпиада по биологии (International Biology Olympiad, IBO). В соревнованиях, проходивших в столице Литвы с 12 по 19 июля, участвовали 302 школьника из 78 стран и делегаций.

Сборная Израиля завоевала четыре медали – две золотые и две бронзовые. Золотые медали получили Ольга Басов, ученица школы "Ирони Гимель" в Хайфе, и Иегуда Лестер, ученик школы ШАКЕД-Дарка в региональном совете Эмек а-Мааянот. Бронзовыми призерами стали Ярден Хох из школы "Оэль Шем" в Рамат-Гане и Саар Пеперни из школы "Де-Шалит" в Реховоте.

По итогам олимпиады были вручены 33 золотые, 60 серебряных и 92 бронзовые медали, еще 30 участников получили почетные грамоты. Соревнования включали теоретические задания и практические лабораторные испытания; итоговый результат рассчитывался поровну по двум частям.

Израиль улучшил прошлогодний результат по числу золотых медалей. В 2025 году сборная также завоевала четыре награды – одну золотую, две серебряные и одну бронзовую. Тогда первое в истории Израиля золото на IBO получил Саги Аксельрад.