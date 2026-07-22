Устойчивые к антибиотикам бактерии все чаще оставляют детей уязвимыми к распространенным инфекциям

Устойчивость бактерий к антибиотикам все чаще делает привычные инфекции у детей трудноизлечимыми. К такому выводу пришли авторы масштабного исследования, охватившего более 106 тысяч образцов инфекций у пациентов младше 18 лет из 82 стран. Анализ показал, что с 2004 по 2022 год устойчивость к антибиотикам выросла во всех регионах мира.

Наиболее уязвимыми оказались младенцы, дети в отделениях интенсивной терапии и жители стран с ограниченными ресурсами здравоохранения. Особенно быстро растет устойчивость у бактерий Acinetobacter baumannii и Klebsiella, которые нередко вызывают тяжелые инфекции, включая пневмонию, сепсис и инфекции мочевыводящих путей. По прогнозам исследователей, к 2035 году эффективность даже препаратов "последнего резерва" может значительно снизиться.

В статье приводится история 13-летнего мальчика из Австралии, перенесшего пересадку почки. Из-за препаратов, подавляющих иммунитет, он регулярно сталкивается с инфекциями, однако многие из них уже не поддаются лечению распространенными антибиотиками. Врачам приходится использовать более редкие и дорогие препараты, которые вводятся внутривенно и требуют длительного лечения в больнице.

По словам авторов работы, устойчивость к антибиотикам перестала быть проблемой только тяжелых заболеваний – все чаще она встречается и при обычных детских инфекциях. При этом дети остаются недостаточно представлены в исследованиях, посвященных антибиотикорезистентности, а также испытывают нехватку лекарств и схем лечения, специально разработанных для их возраста