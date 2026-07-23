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Израиль

Жителю Иерусалима предъявлено обвинение в нападении на съемочные группы CNN и итальянского ТВ

Расследование
Прокуратура
Иудея и Самария
время публикации: 23 июля 2026 г., 11:29 | последнее обновление: 23 июля 2026 г., 11:45
Жителю Иерусалима предъявлено обвинение в нападении на съемочные группы CNN и итальянского ТВ
Пресс-служба полиции Израиля

Прокуратура предъявила обвинение жителю Иерусалима в возрасте около 20 лет, подозреваемому в нападении на иностранных журналистов и повреждении автомобилей съемочных групп в районе Биньямина в Самарии.

Инцидент произошел 11 июля. По версии следствия, обвиняемый на своем автомобиле перегородил дорогу двум машинам, принадлежавшим итальянской новостной компании и телеканалу CNN. Держа в руках палку и камень, он угрожал журналистам, делал вид, что собирается бросить камень, и требовал остановиться.

Затем обвиняемый получил от другого участника инцидента нож и попытался проколоть колесо одной из машин. После этого он запрыгнул на капот второго автомобиля и бил палкой по лобовому стеклу, повредив его.

Полиция и военнослужащие ЦАХАЛа задержали четырех подозреваемых. Один из них оставался под арестом, трое были освобождены с ограничительными условиями.

Обвиняемому инкриминируются умышленное повреждение автомобиля, незаконное хранение ножа или кастета и угрозы.

Расследование в отношении остальных подозреваемых продолжается.

Израиль
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