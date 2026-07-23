Новый антироссийский пакет ЕС: патриарх Кирилл и минтай избежали санкций

Государства Европейского Союза согласовали 21-й пакет антироссийских санкций. Переговоры продолжались несколько недель, но сторонам удалось прийти к компромиссу. Документ передан на утверждение Совета ЕС.

"Новый пакет наносит удар по секторам, имеющим для России особо важное значение: энергетика, финансы, криптовалюты и торговля", – сообщил председатель Европейского Совета Антониу Кошта, подчеркнув, что Европа стоит плечом к плечу с Украиной.

Одно из ключевых положений пакета – продление на 12 месяцев действующего потолка цен на российскую нефть. Удалось урегулировать и вопрос о перевозках российского сжиженного газа в третьи страны – это было сделано в качестве жеста доброй воли в отношении Греции.

По требованию Болгарии ЕС отказался от введения санкций против главы РПЦ патриарха Кирилла. Португалия и Франция добились отмены предложения запретить импорт на территорию ЕС российской трески и минтая, сообщает France24.