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Экономика

Новый антироссийский пакет ЕС: патриарх Кирилл и минтай избежали санкций

Россия
Европейский Союз
Санкции
время публикации: 23 июля 2026 г., 11:14 | последнее обновление: 23 июля 2026 г., 11:18
Новый антироссийский пакет ЕС: патриарх Кирилл и минтай избежали санкций
Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Государства Европейского Союза согласовали 21-й пакет антироссийских санкций. Переговоры продолжались несколько недель, но сторонам удалось прийти к компромиссу. Документ передан на утверждение Совета ЕС.

"Новый пакет наносит удар по секторам, имеющим для России особо важное значение: энергетика, финансы, криптовалюты и торговля", – сообщил председатель Европейского Совета Антониу Кошта, подчеркнув, что Европа стоит плечом к плечу с Украиной.

Одно из ключевых положений пакета – продление на 12 месяцев действующего потолка цен на российскую нефть. Удалось урегулировать и вопрос о перевозках российского сжиженного газа в третьи страны – это было сделано в качестве жеста доброй воли в отношении Греции.

По требованию Болгарии ЕС отказался от введения санкций против главы РПЦ патриарха Кирилла. Португалия и Франция добились отмены предложения запретить импорт на территорию ЕС российской трески и минтая, сообщает France24.

Экономика
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