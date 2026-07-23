"Кан": министры от "Ликуда" поддержат возможное предложение Нетаниягу об отмене праймериз

Депутаты от "Ликуда" и кандидаты в предвыборный список партии утверждают, что шансы на отмену праймериз растут. Об этом сообщает "Кан".

Согласно опубликованной информации, некоторые высокопоставленные министры поддерживают идею отмены праймериз и передачи права формировать предвыборный список распределительной комиссии. Министры опасаются, что в результате праймериз они окажутся на непроходных местах в предвыборном списке.

Накануне генеральный директор "Ликуда" объявил, что можно подавать кандидатуры для участия в праймериз. Противники отмены праймериз заявляют помимо прочего, что этот шаг лишит их финансирования, и они не сумеют справиться с взятыми на себя финансовыми обязательствами.

Как ранее заявлял премьер-министр Биньямин Нетаниягу, в случае эскалации в сфере безопасности, праймериз могут быть отменены, а формирование списка будет передано распределительной комиссии. В политических кругах полагают, что Нетаниягу заинтересован в отмене праймериз, чтобы получить больший контроль над списком и процессом его формирования.