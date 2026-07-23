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Наука и Хайтек

Сборная Израиля завоевала шесть медалей на Международной олимпиаде по математике

Математика
Научные олимпиады
время публикации: 23 июля 2026 г., 11:00 | последнее обновление: 23 июля 2026 г., 11:05
Сборная Израиля завоевала шесть медалей на Международной олимпиаде по математике
Минпросвещения Израиля

В Шанхае завершилась 67-я Международная олимпиада по математике (IMO), в которой участвовали 666 школьников из 117 стран. Сборная Израиля завоевала шесть медалей: одну золотую, одну серебряную и четыре бронзовые.

Золотую медаль получил Йотам Будник, набравший 33 балла. Шахар Блюменцвайг завоевал серебро. Бронзовыми призерами стали Даниэль При-Нес, Михаэль Шломо Коэн, Элад Эвен-Шани и Юваль Яуль.

В командном зачете Израиль набрал 143 балла и занял 18-е место. Первые три места получили сборные Китая, США и России. Китайская команда набрала 232 балла, американская – 207, российская – 196.

Результат Израиля оказался заметно хуже прошлогоднего рекорда. В 2025 году израильская команда, завоевав четыре золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали, заняла шестое место с 194 баллами. При этом и в этом году каждый участник сборной вернулся с медалью.

Наука и Хайтек
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