09 ноября 2025
09 ноября 2025
09 ноября 2025
последняя новость: 13:47
09 ноября 2025
Здоровье

Девятая смерть в Израиле от кори: скончался семилетний мальчик, он был привит

Минздрав
Медицинская статистика
Медицина
Погибшие
Корь
время публикации: 09 ноября 2025 г., 12:42 | последнее обновление: 09 ноября 2025 г., 12:52
Девятая смерть в Израиле от кори: скончался семилетний мальчик, он был привит
Flash90. Фото: М.Шай

Министерство здравоохранения сообщило о девятом случае смерти ребенка от осложнений кори: умер семилетний мальчик из Иерусалима, привитый одной дозой против кори. Отмечается, что у ребенка было фоновое заболевание.

Ранее от кори в Израиле умерли восемь детей – все они были непривиты, без сопутствующих болезней.

На сегодняшний день в больницах Израиля остаются 16 человек с диагнозом корь, восемь из них в реанимации.

Минздрав напоминает: корь это крайне заразное заболевание, заражение которым можно предотвратить с помощью безопасной и эффективной вакцинации.

По обновленным рекомендациям министерства здравоохранения, рекомендуется прививать всех детей в возрасте одного года и в возрасте шести лет (в рамках стандартной программы вакцинации). В районах, где наблюдается вспышка заболеваемости, рекомендуется перенести вторую дозу вакцины на возраст полутора лет.

Для младенцев в возрасте от шести до одиннадцати месяцев в районах, где наблюдается вспышка заболеваемости корью, делают дополнительную прививку.

В настоящее время вспышка кори зарегистрирована в Иерусалиме, Бейт-Шемеше, Бней-Браке, Харише, Модиин-Илите, Ноф а-Галиле, Кирьят-Гате, Ашдоде, Цфате, Нетивоте, а также в местном совете Мате Биньямин.

В вышеназванных районах жители могут обратиться в "Типат Халав", больничные кассы и специальные пункты вакцинации от кори, открытые без необходимости в предварительной записи.

Непривитым лицам и родителям младенцев, получивших только одну дозу вакцины в возрасте 6-11 месяцев, рекомендуют избегать массовых мероприятий в местах повышенной заболеваемости из-за высокого риска заражения.

