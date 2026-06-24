ЦСБ: девушки-репатриантки делают аборт вдвое чаще уроженок Израиля

Согласно данным Центрального статистического бюро, в 2024 году в комиссию по прерыванию беременностей было подано 14608 обращений, то есть 6,6 обращений на каждую 1000 женщин детородного возраста. Для сравнения, в 2023 году было подано 6,9 обращений на каждую тысячу, а в целом с конца 1980-х годов этот показатель устойчиво снижается.

Параллельно продолжается рост доли утвержденных обращений от их общего числа с 90% в конце 1980-х годов до 99,8% в 2024 году.

В 92,1% случаев запрошенное прерывание беременности было осуществлено.

Наиболее распространённым основанием для одобрения прерывания беременности была "беременность вне брака" – 43,3% обращений. Далее следуют "риск физического или психического порока развития плода" (23,3%) и "риск для здоровья женщины" (21,6%).

51,2% обратившихся были замужними женщинами, 38,2% – незамужними, 10,2% – разведенными и 0,3% – вдовами. С 2008 года наблюдается постепенный рост доли замужних женщин среди обратившихся.

По возрасту: 41,4% обращений поступили от женщин младше 30 лет, 45,7% – от женщин 30–39 лет и 13,0% – от женщин 40 лет и старше.

В том числе 5,8% обратившихся (853 девушки) были младше 19 лет. Для сравнения, в 2006 году их доля составляла 14,3% от общего числа обратившихся в комиссию.

Среди репатрианток показатель обращений составил 7,9 на каждую тысячу, тогда как среди еврейских женщин, родившихся в Израиле – 6,5 на каждую тысячу. Разрыв особенно заметен в возрасте 15–24 лет, где показатели различаются почти вдвое: в возрасте 15-19 лет – 4,7 на тысячу у репатрианток против 2,6 на тысячу у "сабр", в возрасте 20-24 лет – 11,1 против 6,4 соответственно.

В 2024 году было одобрено 3378 обращений по причине опасения порока развития плода. Однако лишь в 1838 из них (54,4%) была подтверждена диагностика пороков развития или предродовых состояний, способных с уверенностью или высокой вероятностью привести к поражению плода. В 31,4% случаев, одобренных по этому основанию, причиной было применение во время беременности лекарственных препаратов, способных представлять угрозу для плода. Остальные случаи включали заболевание матери, способное повредить плоду, наличие внутриматочной спирали, редукцию числа эмбрионов и другое.