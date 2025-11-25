Неизлеченное апноэ во сне повышает риск болезни Паркинсона, показало исследование

Новое исследование показывает, что у людей с нелеченным синдромом обструктивного апноэ сна значительно повышен риск развития болезни Паркинсона. При этом регулярное использование аппарата CPAP, обеспечивающего постоянное положительное давление в дыхательных путях, может существенно снизить этот риск.

Работа, опубликованная в журнале JAMA Neurology, основана на анализе электронных медицинских карт более 11 миллионов ветеранов США, которые получали медицинскую помощь через Министерство по делам ветеранов в период с 1999 по 2022 год. Исследование проводилось при поддержке Университета здравоохранения и науки Орегона и Системы здравоохранения Департамента по делам ветеранов Портленда.

Болезнь Паркинсона – нейродегенеративное заболевание, которым страдает около 1 миллиона американцев, причем риск ее возникновения растет с возрастом, особенно после 60 лет. Результаты исследования показывают, что у людей с нелеченным апноэ сна риск развития болезни Паркинсона в долгосрочной перспективе выше. Даже после учета таких факторов, как ожирение, возраст и гипертония, связь оставалась значительной. Среди пациентов с апноэ сна те, кто не использовал CPAP-терапию, почти в два раза чаще сталкивались с болезнью Паркинсона по сравнению с теми, кто проходил лечение.