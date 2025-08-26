Хирурги впервые пересадили легкое свиньи человеку с мертвым мозгом

Генетически модифицированное легкое проработало девять дней после пересадки человеку с мертвым мозгом – это стало новым шагом в развитии ксенотрансплантации, которая рассматривается как возможное решение глобального дефицита донорских органов.

Китайские исследователи сообщили в журнале Nature Medicine, что пересадили левое легкое генетически модифицированной свиньи породы Bama Xiang 39-летнему мужчине с мертвым мозгом. Орган с шестью изменениями в генах оставался жизнеспособным и работал на протяжении 216 часов, не вызвав стремительного иммунного отторжения и не показав признаков инфекции. Однако уже через сутки в легком начали скапливаться жидкость и повреждаться ткани, предположительно из-за воспалительной реакции. Несмотря на применение сильных иммуносупрессоров, со временем орган подвергся атаке антител, что привело к серьезному повреждению.

По данным ВОЗ, сегодня удовлетворяется лишь около 10% мировой потребности в трансплантациях. Ученые активно изучают возможность пересадки свиных органов человеку: сердце, почки и печень уже тестировались, при этом донорских животных обычно генетически модифицируют – убирают некоторые свиные гены и добавляют человеческие, чтобы снизить риск отторжения. Эксперименты часто проводятся на пациентах с мертвым мозгом, хотя были и случаи операций на живых людях. Несколько таких пациентов прожили недели или месяцы после трансплантации, иногда сохраняя работу органов, но долгосрочные результаты пока ограничены.