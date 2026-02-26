На северо-востоке Израиля выявлен шакал, зараженный бешенством

Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что шакал, зараженный бешенством, был обнаружен снаружи ограждения, с западной стороны кибуца Сде-Элиягу в региональном совете Эмек а-Мааянот.

На данный момент неизвестно о людях, которые могли контактировать с шакалом. Вместе с тем ведомство просит всех, кто сам контактировал или чьи домашние животные могли контактировать в районе инцидента с зараженным животным либо с любым бродячим животным в период с 10 по 24 февраля 2026 года (включительно), срочно обратиться в бюро здравоохранения в Афуле по телефону 04-6099000 или в ближайшее бюро по месту жительства – для решения вопроса о профилактическом лечении.

Минздрав также обращается к родителям с просьбой выяснить у детей, не было ли контактов с подозрительными животными, и при необходимости немедленно обратиться в бюро здравоохранения. Владельцам домашних животных рекомендуется связаться с муниципальным ветеринаром и проверить актуальность прививок.

Минздрав напоминает: при укусе или царапине, полученным при контакте с животным, следует немедленно промыть место раны водой с мылом, обработать дезинфицирующим средством и обратиться в бюро здравоохранения, чтобы проверить необходимость профилактики бешенства.