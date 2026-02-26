Президент Израиля Ицхак Герцог переговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским

Президент Израиля Ицхак Герцог позвонил в четверг, 26 февраля, президенту Украины Владимиру Зеленскому и выразил солидарность с украинским народом по случаю четырехлетней годовщины начала войны.

Президент Израиля выразил солидарность со страданиями украинского народа, соболезнования в связи с гибелью людей и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим – как физически, так и психологически.

В ходе разговора президент отметил поддержку Израилем Украины на последнем голосовании в Генеральной Ассамблее ООН, а также продолжающиеся усилия Израиля по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим от войны.

Стороны также обсудили значимые международные усилия под руководством президента США Дональда Трампа, направленные на прекращение войны в Украине.