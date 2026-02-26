Минздрав Израиля: в Верхней Галилее выявлен бродячий пес, зараженный бешенством

Министерство здравоохранения Израиля сообщило о бродячем псе, зараженном бешенством, который находился в районе между развязкой Дальтон и поселком Гуш-Халав (Верхняя Галилея). По описанию, это помесь бельгийской овчарки, среднего размера, коричневого окраса. Уведомление о зараженном животном поступило 25 февраля.

На данный момент неизвестно о людях, которые могли контактировать с собакой. Тем не менее минздрав просит всех, кто сам контактировал или чьи домашние животные могли контактировать в указанной зоне с этим животным либо с любым бродячим животным в период с 6 по 20 февраля (включительно), срочно обратиться в окружное бюро здравоохранения в Цфате или в ближайшее бюро по месту жительства для решения вопроса о профилактическом лечении.

Контактные телефоны бюро здравоохранения Цфата: 04-6994257, 04-6994200. Вне рабочих часов и по выходным рекомендуется обращаться в приемное отделение больниц.

Минздрав напоминает: при укусе или царапине, полученным при контакте с животным, следует немедленно промыть место раны водой с мылом, обработать дезинфицирующим средством и обратиться в бюро здравоохранения, чтобы проверить необходимость профилактики бешенства.