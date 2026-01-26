Исследование выявило связь между дальтонизмом и смертностью от рака мочевого пузыря

Обнаружение крови в моче – самый частый ранний симптом рака мочевого пузыря и нередко именно он становится поводом для обращения к врачу. Однако для людей с дальтонизмом, которым сложно различать красные оттенки, этот опасный сигнал может остаться незамеченным. Исследование ученых Стэнфордской медицинской школы и их коллег показало, что такое упущение может серьезно сказаться на здоровье. Анализ медицинских данных выявил: у пациентов с раком мочевого пузыря и одновременно дальтонизмом риск смерти в течение 20 лет оказался на 52% выше по сравнению с больными с нормальным цветовосприятием.

Авторы исследования пришли к выводу, что люди с дальтонизмом чаще позже обращаются за медицинской помощью, поскольку не распознают кровь в моче. В результате заболевание выявляется на более поздних стадиях, когда эффективность лечения значительно ниже. Ранее отдельные клинические наблюдения и небольшие исследования уже предполагали, что дальтонизм может способствовать позднему выявлению таких заболеваний, как рак толстой кишки и рак мочевого пузыря. Причина в том, что пациенты с нарушением цветового зрения нередко не замечают примеси крови в кале или моче. Так, исследование 2009 года с участием 200 мужчин с раком мочевого пузыря показало: у пациентов с дальтонизмом заболевание чаще обнаруживали на более поздней и агрессивной стадии по сравнению с мужчинами с нормальным зрением. Еще раньше, в исследовании 2001 года, ученые демонстрировали участникам с дальтонизмом и без него изображения слюны, мочи и кала и просили определить, присутствует ли в них кровь. Люди с нормальным цветовосприятием справлялись с задачей в 99% случаев, тогда как участники с дальтонизмом – лишь примерно в 70%.

Заинтересовавшись этими данными, команда Рахими решила изучить, приводит ли дальтонизм в конечном итоге к более тяжелым исходам у пациентов с раком мочевого пузыря и колоректальным раком. Для анализа данных ученые использовали исследовательскую платформу TriNetX, которая в режиме реального времени объединяет электронные медицинские карты из разных стран и содержит около 275 миллионов обезличенных записей пациентов. Такая масштабная база позволяет находить группы людей с редкими сочетаниями характеристик, опираясь на диагностические коды. Проанализировав примерно 100 миллионов медицинских карт пациентов в США, исследователи выявили 135 человек с одновременным диагнозом дальтонизма и рака мочевого пузыря, а также 187 пациентов с дальтонизмом и колоректальным раком.

Для каждой из этих групп с помощью платформы была сформирована сопоставимая контрольная группа: пациенты с тем же типом рака, похожими демографическими показателями и состоянием здоровья, но с нормальным цветовосприятием. Результаты показали, что среди больных раком мочевого пузыря люди с дальтонизмом имели более низкие показатели выживаемости по сравнению с пациентами без нарушений зрения. В течение 20 лет общий риск смерти у них был на 52% выше, при этом учитывалась смертность от любых причин. Ученые ожидали увидеть схожую картину и у пациентов с колоректальным раком, однако статистически значимых различий в выживаемости между людьми с дальтонизмом и нормальным зрением выявлено не было.

Дополнительный анализ показал, что почти две трети пациентов с раком толстой кишки изначально обращаются к врачу из-за болей в животе, а более половины замечают изменения стула. В случае рака мочевого пузыря ситуация иная: у 80-90% пациентов первым симптомом становится безболезненное появление крови в моче. Кроме того, широкое распространение скрининга колоректального рака – он рекомендован большинству людей в возрасте от 45 до 75 лет – снижает роль самостоятельного обнаружения крови в стуле для ранней диагностики заболевания.