Вскоре таблетки заменят ежедневные инъекции инсулина

Много лет ученые пытаются создать инсулин в форме таблеток – удобный и "идеальный" вариант лечения диабета. Однако основная проблема связана с особенностями организма: пищеварительные ферменты разрушают инсулин еще до того, как он начинает действовать, а кишечник не способен эффективно всасывать его в кровь. Поэтому многим пациентам по-прежнему приходится делать ежедневные инъекции, что снижает комфорт и качество жизни.

Группа исследователей из Университета Кумамото предложила перспективное решение. В основе их подхода – использование циклического пептида DNP, который способен проходить через стенки тонкого кишечника. Эта технология открывает возможность пероральной доставки инсулина, что ранее считалось практически невозможным. Для реализации этой идеи ученые разработали два метода, позволяющих инсулину преодолевать кишечный барьер. Первый – метод смешивания, основанный на взаимодействии: модифицированный пептид D-DNP-V комбинировали со стабилизированным цинком инсулином. При пероральном введении моделям диабета (включая химически индуцированные и генетические) такая комбинация быстро снижала уровень глюкозы до нормы и обеспечивала стабильный контроль при ежедневном приеме в течение нескольких дней.

Второй подход – метод конъюгации, основанный на химическом соединении: с помощью "клик-химии" пептид DNP был напрямую присоединен к молекуле инсулина, образуя конъюгат. Этот вариант показал такую же эффективность в снижении уровня сахара, подтверждая, что пептид действительно помогает инсулину проникать через кишечный барьер. Одним из ключевых преимуществ новой технологии стало снижение необходимой дозировки. Если ранее для перорального применения требовались дозы, значительно превышающие инъекционные, то теперь эффективность достигает примерно 33-41% биодоступности по сравнению с подкожным введением. Это делает подход гораздо более реалистичным для практического использования.

Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Pharmaceutics. В настоящее время ученые продолжают работу, проводя дополнительные испытания на более крупных животных моделях и системах, имитирующих человеческий кишечник, с целью дальнейшего перехода к клиническому применению.