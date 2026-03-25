Начат снос хирургического корпуса больницы "Сорока", пострадавшего от иранской ракеты

Через девять месяцев после 12-дневной войны, в ходе которой хирургический комплекс больницы "Сорока" в Беэр-Шеве пострадал от прямого попадания иранской баллистической ракеты, начат контролируемый снос здания: на его месте будет построена защищенная от обстрелов госпитальная башня.

Как сообщает Walla, снос хирургического комплекса будет осуществлен до уровня второго этажа – таким образом будет удалена наиболее пострадавшая часть здания. Предварительно были выполнены подготовительные работы, включая укрепление первого этажа, укрепление столовой для сотрудников и защиту соседних зданий, – чтобы обеспечить нормальное продолжение работы на территории комплекса.

Здание хирургического комплекса было первым, построенным при открытии больницы в 1959 году. 19 июня 2025 года произошло прямое попадание иранской баллистической ракеты – это был наиболее серьезный удар, который когда-либо приходился по больницам в Израиле.

В результате попадания зданию, в котором размещались отделения, лаборатории, операционные, профильные подразделения и офисы, был причинен серьезный ущерб, пострадали также расположенные рядом здания и жизненно важная инфраструктура. При этом обошлось без пострадавших – незадолго до попадания ракеты весь персонал и пациенты были перемещены в защищенное пространство.

Программа восстановления больницы будет разбита на три этапа: ранее уже были восстановлены инфраструктуры, а пострадавшие отделения переведены в другие помещения. В среднесрочной перспективе запланированы строительные проекты, включая операционные и два новых этажа стационара; а в долгосрочной перспективе планируется строительство защищенной госпитальной башни, в которую войдут защищенные операционные и катетеризационные комнаты, отделения и дополнительные службы, а также подземная больница экстренной помощи.