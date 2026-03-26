Центр медицинских ИИ-технологий "Шибы" получил $10 млн от семьи репатриантов из США
время публикации: 26 марта 2026 г., 22:21 | последнее обновление: 26 марта 2026 г., 22:21
Центр медицинских технологий в сфере искусственного интеллекта, действующий в больнице "Шиба" в Тель а-Шомере, получил пожертвование в размере 10 миллионов долларов на финансирование разработки новых технологий и сотрудничество со стартап-компаниями.
Пожертвование поступило от семьи, репатриировавшейся недавно из США, и пожелавшей остаться неназванной. До репатриации семья активно занималась поддержкой Израиля в США.