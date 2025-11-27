Анализ белков крови может помочь предсказать смертность

По мнению исследователей из Университета Суррея, ряд белков (PLAUR, SERPINA3, CRIM1, DDR1 и LTBP2), участвующих в механизмах развития рака и воспалительных процессов, может также усиливать риск смертельных исходов. Эти данные способны помочь врачам своевременно выявлять пациентов с самым высоким риском и проводить ранние профилактические или лечебные меры.

Ученые также определили 392 белка, связанные с повышенной смертностью в течение ближайших пяти лет, и еще 377 белков, ассоциированных с риском смерти в десятилетний период – причём результаты сохранялись даже после учета таких факторов, как курение или уже имеющиеся заболевания. Белки играют ключевую роль в функционировании организма и необходимы для роста, развития и структуры клеток.

Используя данные UK Biobank, исследователи изучили белковые профили крови более чем 38 000 человек среднего и пожилого возраста. Часть участников скончалась в течение 5-10 лет после сдачи анализов (не по причинам случайного характера). Цель заключалась в том, чтобы понять, отражаются ли риски ранней естественной смерти в концентрациях циркулирующих белков.

Команда установила, что белки, связанные с клеточными взаимодействиями, пролиферацией и воспалительными процессами, являются наиболее значимыми предикторами смертности на пятилетнем горизонте. Например, высокие показатели SERPINA1 – белка, защищающего легкие от ферментов, вызывающих воспаление – оказались сильным маркером риска смерти в течение пяти лет.

Было также выявлено пять белков, которые предсказывают смертность независимо от рассматриваемого временного интервала. Это указывает на их фундаментальную роль в биологических механизмах, приводящих к ухудшению состояния организма. Так, повышенный уровень SERPINA3 ассоциируется с худшей выживаемостью при некоторых видах рака кожи и карциномах.