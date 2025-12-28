Минздрав запретил купание на пляжах Тель-Авива: сточные воды попали в море

x
время публикации: 28 декабря 2025 г., 14:19 | последнее обновление: 28 декабря 2025 г., 14:19
Avshalom Sassoni/FLASH90

Министерство здравоохранения Израиля опубликовало предупреждение о нежелательности купания на пляжах в Тель-Авиве. Причина – попадания в море загрязненной воды из реки Яркон.

В целом, в настоящее время купание на пляжах Средиземного моря не рекомендуется по нескольким причинам: вода грязная из-за дождей и шторма, при сильном волнении (сегодня волны до 4 м) купаться крайне опасно. Спасателей на пляжах нет.

О снятии предупреждения минздрав обещает сообщить дополнительно.

