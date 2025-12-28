Безглютеновую основу для пиццы итальянского производства "Тами" отзывают из продажи

Компания-импортер "Йуд. Итальяно БААМ" в согласовании с министерством здравоохранения объявляет об отзыве из продажи безглютеновой основы для итальянской пиццы "Тами" производства компании Molino Rivetti Pietro (Италия) определенной партии в связи с обнаруженным дефектом: в части продукции обнаружено наличие посторонних частиц в результате использования алюминиевых форм.

Речь идет о партии L100625, произведенной в июне 2025 года, со сроком годности до 10.01.2026, штрихкод 7290018724330, производитель Molino Rivetti Pietro, импортер "Йуд Итальяно БААМ" (י. איטליאנו אחזקות בע"מ). Проблема обнаружена только в продукте с указанным выше номером партии и сроком годности.

Потребителей, купивших этот продукт, просят не употреблять его. По согласованию с минздравом импортер изымает товар из каналов распространения.