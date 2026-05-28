Минздрав: в Израиле случаев Эболы не зарегистрировано

Минздрав Израиля сообщил, что следит за вспышкой вируса Эбола штамма Bundibugyo в Демократической Республике Конго, о которой ранее сообщила Всемирная организация здравоохранения.

В ДРК зарегистрировано около 1000 случаев заболевания и более 200 летальных исходов. В соседней Уганде выявлены единичные случаи, все они завезены из ДРК или имеют известную эпидемиологическую связь с заболевшими там.

В минздраве Израиля отмечают, что Эбола передается главным образом при прямом контакте с больным с симптомами, его кровью, выделениями и биологическими жидкостями. За пределами Африки распространение вируса на данном этапе не зафиксировано, за исключением пациентов, доставленных для лечения в Европу и США.

В Израиле, по данным минздрава, случаев Эболы не было.

Министерство рекомендует воздержаться от необязательных поездок в районы активной вспышки, а тем, кто возвращается из таких районов и в течение 21 дня замечает повышение температуры или необычные симптомы, избегать контактов с другими людьми и немедленно связаться по телефону с медиками, предупредив о пребывании в зоне вспышки.