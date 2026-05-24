Волонтеры Красного Креста скончались от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго

В Демократической Республике Конго трое волонтеров Красного Креста умерли после предполагаемого заражения лихорадкой Эбола при работе с телами погибших, пишет BBC. Предположительно, они заразились еще 27 марта в восточной провинции Итури, участвуя в проекте, не связанном с вирусом, до официального объявления вспышки.

Погибшие – Аликана Удумуси Огюстен, Сезабо Катанабо и Аджико Чандиру Вивиан – работали в городе Монгвалу, который сейчас считается главным очагом инфекции. Они скончались в период с 5 по 16 мая. В Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца заявили, что волонтеры служили своим общинам "с мужеством и человечностью". По предварительным данным, нынешняя вспышка Эболы в ДР Конго уже привела более чем к 170 смертям, а число случаев заболевания достигло 750. Медики напоминают, что тела умерших от Эболы остаются крайне заразными, поскольку вирус сохраняется в биологических жидкостях даже после смерти.

Распространяющийся вариант относится к редкому штамму Бундибугйо, против которого пока нет проверенной вакцины. Смертность при заражении этим видом вируса достигает примерно трети случаев. На фоне ухудшения ситуации ВОЗ повысила уровень угрозы для общественного здравоохранения в стране с "высокого" до "очень высокого". Одновременно в соседней Уганде подтвердили еще три случая заболевания – общее число инфицированных там выросло до пяти.

Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний предупредили, что риск распространения инфекции существует еще как минимум для десяти стран региона, включая Анголу, Кению, Руанду, Танзанию и Южный Судан. Власти ДР Конго временно остановили все частные и коммерческие рейсы в Буниа – административный центр Итури – и обратно, чтобы снизить вероятность распространения вируса через границы. Исключение сделали только для гуманитарных, медицинских и экстренных рейсов, которым требуется специальное разрешение.

Ситуацию осложняет напряженность среди местных жителей. Организация "Врачи без границ" сообщила, что в Монгвалу была сожжена палатка для помощи больным Эболой. За день до этого в другом районе Итури толпа подожгла часть больницы после того, как родственникам мужчины, предположительно умершего от вируса, отказались выдать тело для похорон. Население испытывает сильную тревогу и неуверенность из-за быстро меняющейся ситуации, а произошедшие нападения подчеркивают важность работы с местными сообществами и укрепления доверия.

Помимо Итури, случаи заражения зафиксированы также в провинциях Северное и Южное Киву. Борьбу со вспышкой дополнительно осложняет вооруженный конфликт: часть восточных территорий контролирует повстанческая группировка М23, продолжающая столкновения с правительственными силами.