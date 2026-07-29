Чему 7 октября научило больницы в плане подготовки к современным военным действиям

Ученые Еврейского университета Иерусалима на примере больницы "Асута" в Ашдоде выявили критические пробелы в подготовке медицинских учреждений к длительным военным конфликтам.

События 7 октября 2023 года показали существенную разницу между обычным происшествием с массовым потоком пострадавших и затяжными боевыми действиями. Нападение 7 октября длилось много часов, а сама больница находилась под ракетным обстрелом, что нарушило привычные процессы, логистику и связь.

Многолетние учения и защищенные от ракет помещения позволили персоналу больницы "Асута" сохранять работоспособность и сразу включиться в помощь раненым. Но при реальных условиях войны появились непредвиденные проблемы. Возник конфликт приоритетов при вызове медиков в армейский резерв и в госпиталь. Нехватка административных сотрудников создала заторы при регистрации, а эвакуация пациентов из приемного покоя оказалась затруднена из-за незащищенности многих помещений. Медики испытывали острый информационный вакуум и ориентировались по сообщениям из социальных сетей. Работа опубликована в журнале Disaster Medicine and Public Health Preparedness.

Кроме того, проявился дисбаланс в распределении раненых: в то время как некоторые клиники были перегружены, приемный покой в Ашдоде сохранял потенциал для приема большего числа пауциентов. Ученые подчеркивают парадоксальность ситуации: "Асута" находилась близко к месту военных действий и в ней были свободные койки, а раненых везли в "Сороку" в Беэр-Шеве, где раненых некуда было класть, и эвакуация дальше на север задерживалась. В связи с этим авторы подчеркивают необходимость пересмотра логистики и лучшего взаимодействия с военными.

Соавтор работы профессор Адам Роуз отметил: "Уроки 7 октября выходят далеко за пределы Израиля. Наши результаты показывают, что больницам, готовящимся к будущим конфликтам, нужны планы, учитывающие не только лечение пострадавших, но и защиту персонала, поддержание связи в быстро меняющихся условиях и адаптацию оперативных планов, когда реальность отклоняется даже от самых надежных сценариев".

Опыт врачей доказывает, что современная медицина катастроф должна готовиться к комплексным вызовам, где сама система здравоохранения становится частью зоны боевых действий.