В больнице "Шиба" больной туберкулезом находился на подземном этаже с остальными пациентами
время публикации: 29 марта 2026 г., 21:10 | последнее обновление: 29 марта 2026 г., 21:15
Министерство здравоохранения и больница "Шиба" сообщили, что больной, у которого был диагностирован туберкулез, с 17 по 22 марта находился на подземном этаже больницы вместе с остальными пациентами, в том числе с новорожденными младенцами.
В сообщении говорится, что все, кто контактировал с больным туберкулезом, получат медицинскую помощь в соответствии с указаниями минздрава.
