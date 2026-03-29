В больнице "Шиба" больной туберкулезом находился на подземном этаже с остальными пациентами

Министерство здравоохранения и больница "Шиба" сообщили, что больной, у которого был диагностирован туберкулез, с 17 по 22 марта находился на подземном этаже больницы вместе с остальными пациентами, в том числе с новорожденными младенцами.

В сообщении говорится, что все, кто контактировал с больным туберкулезом, получат медицинскую помощь в соответствии с указаниями минздрава.