В Израиле расширили отмену компенсаций за частное лечение детей с нарушениями развития

С начала августа в Израиле вступил в силу второй этап реформы служб развития ребенка. Больничные кассы прекращают возмещать новым пациентам расходы на частную терапию: необходимые услуги должны предоставляться преимущественно в государственной системе.

Первый этап реформы, начавшийся в феврале, распространялся на новых пациентов младше шести лет, у которых не диагностированы аутизм или тяжелые соматические нарушения. Теперь действие новых правил расширено на детей в возрасте от шести до девяти лет. Речь идет, в частности, об услугах логопедов, специалистов по трудотерапии, социальных работников и детских психологов.

Дети, уже получающие частное лечение с компенсацией от больничной кассы, смогут продолжить терапию на прежних условиях – до завершения курса или, при отсутствии длительного перерыва, до января 2030 года.

Для детей с аутизмом или тяжелыми соматическими нарушениями переход на новую систему начнется позднее.

Минздрав сообщил, что для подготовки реформы больничные кассы приняли на работу 166 специалистов. С февраля число процедур, предоставленных в государственной системе, увеличилось примерно на 22 тысячи, или на 6%. При этом в южном округе установленные показатели расширения услуг пока не достигнуты.

Для ряда удаленных населенных пунктов на Голанских высотах, в Араве, Иорданской долине, Негеве и районе Мертвого моря введение второго этапа отложено до 1 января 2027 года. Решение принято из-за нехватки специалистов и медицинской инфраструктуры.

Родительские и профессиональные организации выступают против реформы, предупреждая, что ожидание приема в государственной системе в некоторых случаях достигает восьми месяцев.