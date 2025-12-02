Анализ крови показывает, что ожирение ускоряет развитие болезни Альцгеймера

В новом исследовании, представленном сегодня на ежегодной конференции Радиологического общества Северной Америки, было показано, что уровень биомаркеров болезни Альцгеймера в крови у людей с ожирением повышается почти вдвое быстрее – до 95% – по сравнению с людьми без ожирения. Ученые проанализировали данные за пять лет, собранные у 407 участников проекта "Инициатива по нейровизуализации болезни Альцгеймера". В анализ вошли результаты ПЭТ-сканирования, которое позволяет оценить количество амилоида в мозге – бета-амилоидного белка, формирующего бляшки и являющегося ключевым признаком болезни Альцгеймера, – а также образцы крови участников.

Плазму крови исследовали на наличие нескольких связанных с болезнью Альцгеймера биомаркеров (ББМ): pTau217 – показателя, применяемого при диагностике и отслеживании течения заболевания; нейрофиламентной легкой цепи (NfL), которая высвобождается из поврежденных нейронов; и плазменного GFAP – белка, характерного для астроцитов, поддерживающих и защищающих нервные клетки. Для анализа использовали шесть ведущих коммерческих тестов. Также был проведен статистический анализ, чтобы понять, как показатели массы тела и индекс массы тела (ИМТ) связаны с изменением уровней биомаркеров. Ученые изучили взаимодействие между исходным ожирением, динамикой изменений во времени и характеристиками массы тела, а затем сопоставили эти данные с результатами амилоидного ПЭТ-сканирования.

Со временем результаты биохимических анализов крови и данные ПЭТ-сканирования показали, что у людей с ожирением патологические изменения, характерные для болезни Альцгеймера, прогрессируют быстрее, чем у тех, кто не имеет ожирения. В частности, рост уровня pTau217 в плазме у участников с ожирением был выше на 29-95%. Кроме того, наличие ожирения в начале исследования было связано с ускоренным повышением концентрации NfL в крови на 24% и с увеличением амилоидного накопления в мозге на 3,7%.