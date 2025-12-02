Татуировки могут быть фактором риска развития меланомы

Используя данные Национального реестра онкологических заболеваний, шведские ученые отобрали 2880 человек в возрасте 20-60 лет, у которых была диагностирована меланома. Для каждого участника подобрали троих людей того же пола и возраста из Общего регистра населения, не имеющих диагноза "меланома". Затем исследователи собрали анкеты, выясняя, есть ли у участников татуировки, и учли дополнительные факторы, включая время, проведенное на солнце, использование солярия и тип кожи. Такой подход позволил оценить, насколько риск меланомы отличается у людей с татуировками и без них, а также исключить влияние сопутствующих факторов, связанных с солнечным воздействием.

Ученые подчеркивают, что выводы относятся к популяции в целом, а не к каждому человеку в отдельности. Хотя результаты показывают возможную связь между татуировками и повышенным риском меланомы, необходимо больше данных, чтобы говорить о четкой причинно-следственной связи. Попадая под кожу, тату-пигменты воспринимаются организмом как инородное вещество, что запускает иммунный ответ. Клетки иммунной системы захватывают частички пигмента, фиксируют их в коже и частично транспортируют через лимфатическую систему в лимфатические узлы.

По словам исследователей, полученные данные могут указывать на изменения в работе иммунной системы. Поэтому команда планирует продолжить изучение возможной связи между татуировками и развитием аутоиммунных заболеваний – например, псориаза или нарушений функции щитовидной железы, где также важную роль играет иммунная регуляция.