Химики разработали метод анализа крови для раннего выявления деменции

Раннее обнаружение болезни Альцгеймера стало еще ближе благодаря новому методу измерения, созданному химиками из Утрехтского университета. Им впервые удалось напрямую зафиксировать рост характерных белковых скоплений, связанных с развитием деменций – включая болезни Альцгеймера, Паркинсона и Гентингтона – даже в образцах крови. Исследователи представили результаты своей работы в журнале PNAS.

Новая технология, основанная на особом "окрашивании" белков, позволяет четко наблюдать самые ранние и мельчайшие скопления, а также измерять их длину – показатель, отражающий стадию прогрессирования болезни. Это открывает возможность точного мониторинга развития заболевания. Метод опирается на разработанные группой молекулы семейства FibrilPaint, которые избирательно связываются с длинными нитевидными белковыми образованиями, накапливающимися в мозге людей с деменцией. Эти образования известны как амилоидные фибриллы.

FibrilPaint обладает еще одной важной особенностью – он флуоресцирует, то есть излучает свет при исследовании с помощью специализированных приборов. Это свойство позволяет точно определять размеры амилоидных фибрилл – от самых ранних мельчайших скоплений до полностью сформированных структур. Ключевое преимущество метода заключается в том, что анализ можно проводить непосредственно на образцах крови или спинномозговой жидкости, без необходимости сложной предварительной подготовки, которая обычно требуется для измерения белков. Ученые считают, что технология FibrilPaint откроет новые возможности для разработки лекарств против деменции. Исследовательская группа уже создала стартап NeuroTidal Diagnostics, чтобы внедрить метод FibrilPaint на практике и участвовать в клинических испытаниях препаратов, направленных на лечение деменции.